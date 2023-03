LIVE Sinner-Wawrinka 5-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’altoatesino (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio vincente al centro e set point Sinner. 40-40 Torna a mettere la prima in campo e ottiene il punto diretto Sinner. 40-A Un altro errore per Sinner, stavolta con il rovescio dal centro del campo: seconda palla break. 40-40 Pressing asfissiante di Sinner con dritto e rovescio, l’elvetico deve cedere. 30-40 Risposta che rimane corta da parte di Wawrinka ed è lento Sinner nell’andare a colpire il dritto in avanzamento. 30-30 Prova ad uscire dallo scambio Wawrinka con il rovescio, ma sbaglia. 15-30 Difesa che rimane profonda di Wawrinka e il rovescio di Sinner vola via. 15-15 Brutto errore di Wawrinka con il dritto da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Servizio vincente al centro e set point. 40-40 Torna a mettere la prima in campo e ottiene il punto diretto. 40-A Un altro errore per, stavolta con il rovescio dal centro del campo: seconda palla. 40-40 Pressing asfissiante dicon dritto e rovescio, l’elvetico deve cedere. 30-40 Risposta che rimane corta da parte died è lentonell’andare a colpire il dritto in avanzamento. 30-30 Prova ad uscire dallo scambiocon il rovescio, ma sbaglia. 15-30 Difesa che rimane profonda die il rovescio divola via. 15-15 Brutto errore dicon il dritto da ...

