LIVE Sinner-Wawrinka 1-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: comincia il match! (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Stecca lo smash Sinner su un pallonetto altissimo di Wawrinka. 1-1. Non passa il lungolinea di dritto di Sinner, tiene la battuta il giocatore elvetico. 40-30 Bellissima sbracciata di rovescio in contropiede dello svizzero. 30-30 Ancora il dritto a tradire il tre volte campione Slam. 30-15 Vola via il dritto in uscita dal servizio di Wawrinka. 30-0 Lunga di poco la risposta di Sinner sulla seconda carica di Wawrinka. 15-0 Rovescio in controbalzo di Wawrinka che atterra sulla riga. 1-0 Sinner. Non chiude al volo Wawrinka dopo una buona risposta, l’azzurro tiene la battuta a quindici. 40-15 Angolo strettissimo trovato da Sinner con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Stecca lo smashsu un pallonetto altissimo di. 1-1. Non passa il lungolinea di dritto di, tiene la battuta il giocatore elvetico. 40-30 Bellissima sbracciata di rovescio in contropiede dello svizzero. 30-30 Ancora il dritto a tradire il tre volte campione Slam. 30-15 Vola via il dritto in uscita dal servizio di. 30-0 Lunga di poco la risposta disulla seconda carica di. 15-0 Rovescio in controbalzo diche atterra sulla riga. 1-0. Non chiude al volodopo una buona risposta, l’azzurro tiene la battuta a quindici. 40-15 Angolo strettissimo trovato dacon il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gayuss01 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) https… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 4-3 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: tanti errori e nessun allungo in questo primo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 1-0 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro tiene il suo primo turno di servizio -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 7-6 1-2 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo set - #Sinner-Mann… -