LIVE Sci alpino | Discesa maschile Soldeu 2023 in DIRETTA | Paris e Casse di poco giù dal podio! Kriechmayr magistrale nel finale | è primo!

(Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 11.30 10.40: Goldberg all’intermedio ha un ritardo di 33 centesimi 10.39: Chiude con 2? di ritardo l’elvetico Rogentin che è 17mo. Ora Goldberg 10.38: Rogentin all’intermedio ha un ritardo di 98 centesimi 10.37. Ritardo pesante per il francese Theaux che chiude con un ritardo di 2?02 ed è 17mo. Ora Rogentin 10.36: Theaux all’intermedio ha 82 centesimi di ritardo 10.35: Troppi errori per il norvegese Sejersted che chiude con un ritardo di 64 centesimi ed è 11mo. Ora Theaux 10.34: All’intermedio Sejersted ha un ritardo di 7 centesimi 10.34: Questa la classifica dopo le prime 15 discese. Ora Sejersted: 1Vincent AUT 1:26.59 2 BAUMANN Romed GER 1:26.68 +0.09 3 SANDER Andreas GER 1:26.72 ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: quattro azzurri al via, Della Vite e De Aliprandini puntano in alto! OA Sport

La diretta testuale della discesa femminile di Soldeu 2023, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...SOLDEU - La discesa maschile apre le danze alle finali di Coppa del Mondo 2022/23. Kilde ha già vinto la Coppa di specialità, ma sfida ancora Odermatt e Kriechmayr per il successo di tappa. Paris, ...