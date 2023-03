LIVE Sci alpino, Discesa maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: azzurri per il podio, si parte alle 10.00 (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE Dalle 11.30 I PETTORALI DI parteNZA DELLA Discesa Programma, orari, Tv e streaming della Discesa libera di Soldeu – Presentazione delle finali di di Soldeu – Tutti gli azzurri alle finali di Soldeu – La cronaca della prima prova di Soldeu – La cronaca della seconda prova di Soldeu – Classifica della Coppa del Mondo maschile – Calendario delle finali di Coppa del Mondo a Soldeu – Tutti i qualificati alle finali di Coppa del Mondo a Soldeu Buongiorno agli amici di OA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE D11.30 I PETTORALI DINZA DELLAProgramma, orari, Tv e streaming dellalibera di– Presentazione delle finali di di– Tutti glifinali di– La cronaca della prima prova di– La cronaca della seconda prova di– Classifica della Coppa del Mondo– Calendario delle finali di Coppa del Mondo a– Tutti i qualificatifinali di Coppa del Mondo aBuongiorno agli amici di OA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca il sigillo finale - #alpino #Discesa… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa maschile Soldeu 2023 in DIRETTA - PressReview99 : LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2023 in DIRETTA: Monsorno e Mocellini ai quarti! Pellegrino già eliminato - OA Sp… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2023 in DIRETTA - sportface2016 : #SciFondo | Nicole #Monsorno e Simone #Mocellini superano le qualificazioni in quel di #Drammen. Fuori a sorpresa… -