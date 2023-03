LIVE – Real Sociedad-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle 18:30 di mercoledì 15 marzo Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Sociedad e Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L’allenatore portoghese, in silenzio stampa in campionato dopo la conferma delle due giornate di squalifica, è pronto a presentare un impegno cruciale per la stagione dei giallorossi. Al fianco del tecnico, ci sarà Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe recuperare dopo la ferita al viso rimediata nel match dell’Olimpico. DIRETTA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 18:35 – Buonasera, amici di Sportface. Benvenuti alla DIRETTA della conferenza stampa di Josè ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle 18:30 di mercoledì 15 marzo Josèparlerà inalla vigilia del match tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L’allenatore portoghese, in silenzioin campionato dopo la conferma delle due giornate di squalifica, è pronto a presentare un impegno cruciale per la stagione dei giallorossi. Al fianco del tecnico, ci sarà Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe recuperare dopo la ferita al viso rimediata nel match dell’Olimpico.TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 18:35 – Buonasera, amici di Sportface. Benvenuti alladelladi Josè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - Rodrigo_real_15 : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… - romanewseu : Roma, tra poco LIVE la conferenza stampa di #Mourinho in vista della Real Sociedad ?? - sportli26181512 : Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa prima di Real Sociedad-Roma LIVE: Commenti e cronaca delle parole del… - sportli26181512 : Real Madrid-Liverpool, dove vederla in tv e in streaming: Scopri dove vedere in diretta la partita Real Madrid-Live… -