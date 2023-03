LIVE – Piacenza-Roeselare 25-17 | ritorno semifinale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Latestualedi Bluenergy Daiko-Knackdidella Cev Cup2022/di. I biancorossi di Massimo Botti, dopo la netta sconfitta incassata all’andata, vanno a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: devono vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto nel Golden Set. Alla formazione belga invece basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 marzo al Palabanca di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ismar_andrade : -- FUTEBOL LIVE BET-- Pordenone v Piacenza Pordenone para vencer Odd: 1,68 ____________________ Italian Serie C 14:00 - PiacenzaPress : LIVE Pordenone-Piacenza: diretta dalle ore 18. Le probabili formazioni - Calciodiretta24 : Pordenone – Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - PiacenzaPress : LIVE! Carrarese-Fiorenzuola: i rossoneri hanno bisogno di punti. Diretta e aggiornamenti dalle 18:00 - PiacenzaPress : LIVE Carrarese-Fiorenzuola: diretta dalle ore 18. Le probabili formazioni -

Questo campionato ha insegnato che le altre partite non valgono meno degli scontri diretti, non è che giocare cone Triestina sarà meglio. Sarà una partita molto importante, chi è lì con noi ...Pordenone -1 - 0. 38′ Corner per il. Rizza la mette sul secondo palo, ma il Pordenone libera l'area. 35′ Il Pordenone fa la partita, ilè sterile in fase ...Gli alabardati, infatti, nelle ultime cinque partite hanno perso solo contro il Mantova, vincendo ben tre partite mettendosi, in questo modo, alle spalle il. La gara sarà affidata al sig. ...

LIVE Pordenone-Piacenza: diretta dalle ore 18. Le probabili ... SportPiacenza

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo la brutta sconfitta di Piacenza, il Mantova non può sbagliare contro l’Arzignano. Mandorlini ritrova Pedone e D’Orazio, di rientro dalla squalifica, ...Pordenone: Festa, Bruscagin, Ajeti, Negro, Benedetti, Torrasi, Burrai, Pinato, Deli, Piscopo, Dubickas. A disposizione: Martinez, Just, Andreoni, Giorico, Magnaghi ...