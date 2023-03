LIVE Perugia-Berlino 24-26, 25-21, 3-0, Champions League volley 2023 in DIRETTA: gli umbri sono ad un set dalle Final Four! (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 MONSTER BLOCK Leon!! 2-0 Cerca l’altro centrale Giannelli, che si fa trovare pronto. 1-0 Primo tempo vincente di Russo. TERZO SET 21.07 Bocciatura pesante fino a questo momento per Semeniuk partito nel sestetto titolare questa sera, ma scalzato da Leon alla fine del primo set. 21.04 Perugia è ad un set dalle Final Four, dopo un inizio di partita sottotono, con un atteggiamento abbastanza svogliato in fase difensiva. Le dritte di coach Anastasi però sembrano aver fatto la differenza nel corso del secondo parziale in cui la formazione di casa con due lunghe serie di punti ha rimesso a posto le cose. 25-21 Muro vincente da parte di Leon, che mette la parola fine su questo secondo set. 24-21 Primo tempo vincente di Mote. 24-20 Non c’è intesa tra le fila di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 MONSTER BLOCK Leon!! 2-0 Cerca l’altro centrale Giannelli, che si fa trovare pronto. 1-0 Primo tempo vincente di Russo. TERZO SET 21.07 Bocciatura pesante fino a questo momento per Semeniuk partito nel sestetto titolare questa sera, ma scalzato da Leon alla fine del primo set. 21.04è ad un setFour, dopo un inizio di partita sottotono, con un atteggiamento abbastanza svogliato in fase difensiva. Le dritte di coach Anastasi però sembrano aver fatto la differenza nel corso del secondo parziale in cui la formazione di casa con due lunghe serie di punti ha rimesso a posto le cose. 25-21 Muro vincente da parte di Leon, che mette la parola fine su questo secondo set. 24-21 Primo tempo vincente di Mote. 24-20 Non c’è intesa tra le fila di ...

