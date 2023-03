LIVE Perugia-Berlino 24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13, Champions League volley 2023 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma volano in semifinale! (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Perugia soffre più del previsto sia per demeriti propri che per una super prestazione messa a segno da parte di Berlino, ma vola comunque alle semifinali di Champions League 2023 di volley e mantiene la propria imbattibilità nei tornei internazionali. 15-13 Chiude con una bordata lungolinea Herrera. Perugia vince per 3-2, vola alle Final Four e mantiene la sua imbattibilità in Europa. TIME OUT Perugia 14-13 Annulla un altro set point Berlino, grazie all’attacco di Carle. 14-12 Scappa lungo il servizio di Mengozzi. 14-11 Pallonetto di Plotnytskyi che cade dopo alcuni disperati tentativi di salvataggio. 13-11 Attacco vincente di Kessel, che approfitta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30soffre più del previsto sia per demeriti propri che per una super prestazione messa a segno da parte di, ma vola comunque alle semifinali didie mantiene la propria imbattibilità nei tornei internazionali. 15-13 Chiude con una bordata lungolinea Herrera.vince per 3-2, vola alle Final Four e mantiene la sua imbattibilità in Europa. TIME OUT14-13 Annulla un altro set point, grazie all’attacco di Carle. 14-12 Scappa lungo il servizio di Mengozzi. 14-11 Pallonetto di Plotnytskyi che cade dopo alcuni disperati tentativi di salvataggio. 13-11 Attacco vincente di Kessel, che approfitta di ...

