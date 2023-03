LIVE Perugia-Berlino 24-26, 25-21, 22-25, 21-15, Champions League volley 2023 in DIRETTA: gli umbri cercano di scappare (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-15 Attacco lungolinea vincente da parte di Kessel. 21-14 Muro vincente da parte di Solè su Sotola, che in questo set è stato murato con maggiore frequenza. 20-14 Spinge ancora il cubano, con la battuta che termina al centro della rete. 20-13 ACE sontuoso di Leon. 19-13 Pallonetto lungo da parte di Plotnytskyi, che nota l’errore di posizionamento di Berlino e li punisce. 18-13 Punto confusionario vinto da parte di Perugia, con diversi errori da entrambe le parti. 17-13 Attacco prepotente da parte di Leon. 16-13 Cercato nuovamente l’americano di Berlino, che attacca a tutto braccio. 16-12 Pallonetto troppo corto da parte di Kessel, che si stampa sul nastro. TIME OUT Berlino 15-12 Chiude il punto Rychlicki, dopo un muro casuale da parte di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-15 Attacco lungolinea vincente da parte di Kessel. 21-14 Muro vincente da parte di Solè su Sotola, che in questo set è stato murato con maggiore frequenza. 20-14 Spinge ancora il cubano, con la battuta che termina al centro della rete. 20-13 ACE sontuoso di Leon. 19-13 Pallonetto lungo da parte di Plotnytskyi, che nota l’errore di posizionamento die li punisce. 18-13 Punto confusionario vinto da parte di, con diversi errori da entrambe le parti. 17-13 Attacco prepotente da parte di Leon. 16-13 Cercato nuovamente l’americano di, che attacca a tutto braccio. 16-12 Pallonetto troppo corto da parte di Kessel, che si stampa sul nastro. TIME OUT15-12 Chiude il punto Rychlicki, dopo un muro casuale da parte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 24-26 25-21 3-0 Champions League volley 2023 in DIRETTA: gli umbri sono ad un set dalle Final… - zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 17-18 Champions League volley 2023 in DIRETTA: ottimo inizio degli ospiti - #Perugia-Berlino #… - zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 24-26 Champions League volley 2023 in DIRETTA: a sorpresa i tedeschi vincono il primo set -… - OA_Sport : LIVE Perugia-Berlino, Champions League volley 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti il via della gara! - - mire994869671 : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ??11^ giornata-ritorno #superlega #credembanca ??@sirsafetyperugia ??18.00 ??PalaBarton-Perugia ??@volleyballworld… -