LIVE Perugia-Berlino 24-26, 25-21, 19-21, Champions League volley 2023 in DIRETTA: i tedeschi non mollano (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TIME OUT Berlino 19-21 Altra palla messa per terra da Mote, che porta Berlino sul +2. 19-20 Primo tempo vincente da Mote, che riesce ancora una volta ad avere la meglio del muro di Solè. 19-19 Rychliski riporta la formazione di casa in parità. 18-19 Fischiata una palla accompagnata a Perugia. 18-18 Altro errore dai 9 metri per Perugia, il terzo consecutivo. 18-17 Sbaglia anche Brehme al servizio. 17-17 Secondo errore consecutivo per Perugia alla battuta, questa volta con Giannelli. 17-16 Altro primo tempo vincente da parte di Russo. Giannelli sta cercando ripetutamente i due centrali in questo parziale. 16-16 Errore dai 9 metri per Solè. 16-15 Palla piazzata dietro al muro da parte di Plotnytskyi, su cui nulla possono i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT19-21 Altra palla messa per terra da Mote, che portasul +2. 19-20 Primo tempo vincente da Mote, che riesce ancora una volta ad avere la meglio del muro di Solè. 19-19 Rychliski riporta la formazione di casa in parità. 18-19 Fischiata una palla accompagnata a. 18-18 Altro errore dai 9 metri per, il terzo consecutivo. 18-17 Sbaglia anche Brehme al servizio. 17-17 Secondo errore consecutivo peralla battuta, questa volta con Giannelli. 17-16 Altro primo tempo vincente da parte di Russo. Giannelli sta cercando ripetutamente i due centrali in questo parziale. 16-16 Errore dai 9 metri per Solè. 16-15 Palla piazzata dietro al muro da parte di Plotnytskyi, su cui nulla possono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 17-18 Champions League volley 2023 in DIRETTA: ottimo inizio degli ospiti - #Perugia-Berlino #… - zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 24-26 Champions League volley 2023 in DIRETTA: a sorpresa i tedeschi vincono il primo set -… - OA_Sport : LIVE Perugia-Berlino, Champions League volley 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti il via della gara! - - mire994869671 : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ??11^ giornata-ritorno #superlega #credembanca ??@sirsafetyperugia ??18.00 ??PalaBarton-Perugia ??@volleyballworld… - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ??11^ giornata-ritorno #superlega #credembanca ??@sirsafetyperugia ??18.00 ??PalaBarton-Perugia ??@volleyballworld… -