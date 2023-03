LIVE – Perugia-Berlino 1-1 (24-26, 25-21, 13-14): ritorno quarti Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 15 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Sir Sicoma Monini Perugia-Berlino Recycling volleys, gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo la bella vittoria in quattro set dell’andata, hanno bisogno di aggiudicarsi due set per passare il turno. La formazione tedesca invece va a caccia della rimonta in trasferta per tenere vivo il sogno in Europa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 15 marzo al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Latestualedi Sir Sicoma MoniniRecyclings, gara dideidi finale della Cev2022/di. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo la bella vittoria in quattro set dell’andata, hanno bisogno di aggiudicarsi due set per passare il turno. La formazione tedesca invece va a caccia della rimonta in trasferta per tenere vivo il sogno in Europa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 15 marzo al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 17-18 Champions League volley 2023 in DIRETTA: ottimo inizio degli ospiti - #Perugia-Berlino #… - zazoomblog : LIVE Perugia-Berlino 24-26 Champions League volley 2023 in DIRETTA: a sorpresa i tedeschi vincono il primo set -… - OA_Sport : LIVE Perugia-Berlino, Champions League volley 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti il via della gara! - - mire994869671 : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ??11^ giornata-ritorno #superlega #credembanca ??@sirsafetyperugia ??18.00 ??PalaBarton-Perugia ??@volleyballworld… - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ??11^ giornata-ritorno #superlega #credembanca ??@sirsafetyperugia ??18.00 ??PalaBarton-Perugia ??@volleyballworld… -