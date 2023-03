LIVE Napoli-Eintracht | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | dieci minuti al fischio d’inizio del match!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 La coppia Osimhen-Kvaratskhelia è al secondo posto in Europa per assist confezionati al rispettivo compagno a quota 8: primi in questa speciale classifica il duo dei marziani del PSG, Mbappé e Messi, i quali si sono scambiati, in totale, 15 volte il favore. 20.45 La squadra di Spalletti, in, viene da undici risultati consecutivi al Maradona – 8 vittorie, 3 pareggi – e in questa edizione ha sempre vinto segnando almeno tre gol davanti ai propri tifosi: l’ultima squadra italiana a vincere quattro partite consecutive, in casa, segnando almeno tre reti è la Roma, riuscita nell’impresa tra aprile ed ottobre del 2018. 20.40che si schiera con un 3-4-2-1: l’esperto Trapp in porta, Buta centrale di difesa con Tuta e N’Dicka ai suoi lati, Knauff e Lenz sulle ...