LIVE Napoli-Eintracht 3-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | Zielinski cala il tris su rigore

(Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Ammonito Mario Goetze per proteste. 64? GOOOOOOLII!! Spiazzato Trapp sulla destra, i partenopei ora dilagano.3-0! 62?DIPER IL! Rimpallo nell’area tedesca,anticipa Sow, il quale colpisce la caviglia del polacco, il quale si prende l’incarico di calciare il penalty. 61? KVARATSKHELIA! Destro a giro fulminante del georgiano, che si era liberato, con una finta, della marcatura di N’Dicka: eccezionale Trapp nella risposta. 60? Mezz’ora alla fine: all’ora servono quattro gol per portare la partita oltre i tempi regolamentari. 59? Borrè tenta l’acrobazia col destro, ma la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - MCriscitiello : Piazza del Gesù devastata. Live Napoli SPORTITALIA @tvdellosport ???? @BILD #bestie - MCriscitiello : Auto bruciate a Napoli. Live ora SPORTITALIA @tvdellosport @BILD ???? - DaveyBoyHarry : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… - artemis_klin : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… -

Il tabellino di- Eintracht Francoforte 2 - 0.leggi anche Champions League, Porto - Inter finisce 0 - 0: nerazzurri ai quarti 45+2', 53' Osimhen(4 - 3 - 3) - Meret; Di ...Al Maradona, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions traed Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,ed Eintracht si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...... Tananai sarà per la prima voltanei palazzetti con "Tananai "2023 " Palasport". L'artista partirà venerdì 5 maggio 2023 dal Palapartenope di, per poi proseguire al Palazzo dello ...

Napoli-Eintracht Francoforte 2-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Finisce 1-0 la prima frazione tra Napoli ed Eintracht grazie alla rete di Osimhen segnata nei minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi. 21:48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO! 47' - GOOOOOOOOL DEL ...42' Occasionissima Napoli. Zieliski arpiona la palla a centrocampo e inizia una corsa furibonda. Kvara lo segue e riceve ottimamente. Su di lui miracolo di Trapp in angolo 39' Gli ospiti provano a ...