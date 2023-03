LIVE Napoli-Eintracht 3-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | Oshimen e Zielinski spediscono gli azzurri per la prima volta ai quarti

Leggi su oasport

22.58 Ora l'attesa è concentrata a venerdì, giorno in cui si sapranno gli accoppiamenti dei. Ecco le squadre ancora in corsa per la coppa:, MILAN, INTER, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Benfica. Per ladalla stagione 2005-06, ci saranno tre squadre italiane tra le migliori otto d'Europa. 22.55 Non si ferma più ildi Spalletti, che col 3-0 di questa sera arriva a ventinove successi stagionali su trentacinque partite disputate. Dopo un avvio tranquillo, glila sbloccano con un colpo di testa di ...