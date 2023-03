LIVE Napoli-Eintracht 3-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | gli azzurri viaggiano verso i quarti di finale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84?che si è abbassato molto, permettendo all’di guadagnare campo alla ricerca del più classico dei gol della bandiera. 83? Alidou prova a crossare per la testa di Borré, anticipato però dall’intervento di Rramhani. 81? Esce dal campo Victor Osimhen, al suo posto dentro Simeone. 80? Problemi per Max, il quale ha rimediato un pestone da Lozano: il centrocampista sembra poter continuare. 78? Angolo battuto da Max col mancino, attento Meret a colpire di pugno la sfera in uscita, anticpando N’Dicka. 77? Ammonito Juan Jesus per una gomitata, involontaria, ai danni di Borré. 76? Juan Jesus tenta di verticalizzare per Osimhen, ma il nigeriano era in off-side. 75? Terzo cambio per l’: esce Rode, al suo posto entra Jakic. 74? Altre due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - MCriscitiello : Piazza del Gesù devastata. Live Napoli SPORTITALIA @tvdellosport ???? @BILD #bestie - MCriscitiello : Auto bruciate a Napoli. Live ora SPORTITALIA @tvdellosport @BILD ???? - Vova151974 : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… - infoitsport : LIVE - Napoli-Eintracht 1-0 (45' +2 Osimhen): azzurri in vantaggio, termina il primo tempo! -

Al Maradona, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions traed Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,ed Eintracht si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...Il tabellino di- Eintracht Francoforte 2 - 0.leggi anche Champions League, Porto - Inter finisce 0 - 0: nerazzurri ai quarti 45+2', 53' Osimhen(4 - 3 - 3) - Meret; Di ...11' - Ripartenza delcon Zielinski che apre per Kvara, che a sua volta appoggia a Mario Rui: sul cross basso chiude la difesa. 10' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Borrè svetta di ...

Napoli, diretta scontri: tifosi dell'Eintracht in centro città LIVE Corriere dello Sport

42' Occasionissima Napoli. Zieliski arpiona la palla a centrocampo e inizia una corsa furibonda. Kvara lo segue e riceve ottimamente. Su di lui miracolo di Trapp in angolo 39' Gli ospiti provano a ...(ANSA) - ROME, MAR 15 - There was "full-on guerrilla warfare" in Naples ahead of Wednesday night's Champions League match in the city between Napoli and Eintracht Frankfurt, local officials said ...