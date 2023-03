LIVE Napoli-Eintracht 2-0 | doppietta di un mostruoso Osimhen!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - MCriscitiello : Situazione tranquilla, per ora, allo stadio. Live Napoli #sportitalia @tvdellosport ???? #bestie @BILD - sportface2016 : LIVE - Caos a #Napoli, guerriglia in centro e devastazioni dei tifosi #Eintracht. Bruciata una macchina della… - DaveyBoyHarry : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… - artemis_klin : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… -

Il tabellino di Napoli - Eintracht Francoforte 2 - 0. 45+2', 53' Osimhen. Napoli (4 - 3 - 3) - Meret; Di ... Al Maradona, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Napoli ed Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo stadio Maradona, Napoli ed Eintracht si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

Napoli-Eintracht Francoforte 2-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Finisce 1-0 la prima frazione tra Napoli ed Eintracht grazie alla rete di Osimhen segnata nei minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi. 21:48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO! 47' - GOOOOOOOOL DEL ...42' Occasionissima Napoli. Zieliski arpiona la palla a centrocampo e inizia una corsa furibonda. Kvara lo segue e riceve ottimamente. Su di lui miracolo di Trapp in angolo 39' Gli ospiti provano a ...