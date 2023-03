LIVE Milano-Torino 2023 in DIRETTA: sei corridori in fuga tra cui Pietrobon, Nieri e Iacchi; il gruppo paga 2’45” di ritardo (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Solo nel tratto del Canavese il percorso sarà un po’ più ostico con diversi saliscendi, ma in ogni caso non particolarmente impegnativi. 13.15 Ricordiamo che il primo tratto del percorso odierno è totalmente pianeggiante, il che ha inevitabilmente favorito l’azione dei fuggitivi e il ritmo elevato di questi primi 70 chilometri. 13.11 Altre immagini che arrivano del gruppo: Il vantaggio dei fuggitivi sembra essersi stabilizzato intorno ai 3 minuti.. The breakaway's lead seems to have stabilised at around 3 minutes.#MilanoTorino pic.twitter.com/tvn7aiZ0Rl — Milano-Torino (@MiTo1876) March 15, 2023 13.07 Di fatto, il gap è ormai stabile tra i 2’40” e i 2’50”, in attesa di eventuali ulteriori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Solo nel tratto del Canavese il percorso sarà un po’ più ostico con diversi saliscendi, ma in ogni caso non particolarmente impegnativi. 13.15 Ricordiamo che il primo tratto del percorso odierno è totalmente pianeggiante, il che ha inevitabilmente favorito l’azione dei fuggitivi e il ritmo elevato di questi primi 70 chilometri. 13.11 Altre immagini che arrivano del: Il vantaggio dei fuggitivi sembra essersi stabilizzato intorno ai 3 minuti.. The breakaway's lead seems to have stabilised at around 3 minutes.#pic.twitter.com/tvn7aiZ0Rl —(@MiTo1876) March 15,13.07 Di fatto, il gap è ormai stabile tra i 2’40” e i 2’50”, in attesa di eventuali ulteriori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZyXELItalia : Prosegue lo #Zyxel Just Connect Live Tour?? Ringraziamo tutti i partecipanti e i distributori che ci hanno accolto f… - RadioItalia : “Battito Infinito World Tour” di @RamazzottiEros sbarca al Forum di Assago a Milano Ecco com'è andata ????… - CA_Ita : RT @MiTo1876: ???? La Milano-Torino presented by @CA_Ita è tornata! Segui la diretta ?? - ComuneSettimoM : RT @MiTo1876: ???? La Milano-Torino presented by @CA_Ita è tornata! Segui la diretta ?? - asempertegui : RT @MiTo1876: ???? La Milano-Torino presented by @CA_Ita è tornata! Segui la diretta ?? -