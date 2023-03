LIVE Milano-Torino 2023 in DIRETTA: Pietrobon perde contatto per una foratura, rimangono in cinque in testa (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Non siamo lontani dai -70 dal traguardo, Pietrobon ripreso dal gruppo. 14.11 Gli azzurri Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alessandro Iacchi (Team Corratec), il serbo Veljko Stojni?, il belga Johan Meens (Bingoal WB) e il sudafricano Stefan De Bod (EF Education-EasyPost) hanno ora 2’40” di vantaggio sul gruppo. 14.08 Si è rialzato Pietrobon. Ormai è segnalato a 1’30” dalla fuga, fra poco verrà ripreso dal gruppo. 14.05 Il margine dei primi cinque è ora di 2’30”. 14.02 Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa) è segnalato ad una cinquantina di secondi sui vecchi compagni di fuga. 13.59 Il gruppo non è ancora interessato a riprendere gli azzurri Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alessandro Iacchi (Team Corratec), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Non siamo lontani dai -70 dal traguardo,ripreso dal gruppo. 14.11 Gli azzurri Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alessandro Iacchi (Team Corratec), il serbo Veljko Stojni?, il belga Johan Meens (Bingoal WB) e il sudafricano Stefan De Bod (EF Education-EasyPost) hanno ora 2’40” di vantaggio sul gruppo. 14.08 Si è rialzato. Ormai è segnalato a 1’30” dalla fuga, fra poco verrà ripreso dal gruppo. 14.05 Il margine dei primiè ora di 2’30”. 14.02 Andrea(EOLO-Kometa) è segnalato ad una cinquantina di secondi sui vecchi compagni di fuga. 13.59 Il gruppo non è ancora interessato a riprendere gli azzurri Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alessandro Iacchi (Team Corratec), ...

