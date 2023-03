LIVE Milano-Torino 2023 in DIRETTA: in sei in fuga tra cui Pietrobon, Nieri e Iacchi; il gruppo accelera ma paga 3? di ritardo (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Superata l’ora di gara, velocità media elevata (50.2 km/h) che, d’altronde, è frutto non solo dell’azione dei fuggitivi ma anche dell’accelerata del gruppo guidata dai corridori del Team DSM, Movistar e Jayco-AlUla. 12.55 Questo invece il plotone in azione, con uno sfondo suggestivo: #MilanoTorino pic.twitter.com/D6ocO94rdf — Milano-Torino (@MiTo1876) March 15, 2023 12.51 Ecco altre immagini dei fuggitivi: La fuga The breakaway J. Meens – @BingoalWb S. De Bod – @EFprocycling A. Pietrobon – @EoloKometaTeamA. Nieri – @Bardiani CSF A. Iacchi, V. Stojnic – @team corratec #MilanoTorino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59 Superata l’ora di gara, velocità media elevata (50.2 km/h) che, d’altronde, è frutto non solo dell’azione dei fuggitivi ma anche dell’ta delguidata dai corridori del Team DSM, Movistar e Jayco-AlUla. 12.55 Questo invece il plotone in azione, con uno sfondo suggestivo: #pic.twitter.com/D6ocO94rdf —(@MiTo1876) March 15,12.51 Ecco altre immagini dei fuggitivi: LaThe breakaway J. Meens – @BingoalWb S. De Bod – @EFprocycling A.– @EoloKometaTeamA.– @Bardiani CSF A., V. Stojnic – @team corratec #...

