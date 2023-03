LIVE Milano-Torino 2023 in DIRETTA: 50 chilometri al traguardo, gruppo sempre più vicino (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Media velocissima quest’oggi, siamo a 47,6 km/h dopo tre ore di corsa. 14.48 Le squadre dei velocisti fanno sul serio! Un uomo della Arkea-Samsic, uno della Jayco-AlUla, poco dietro l’intera DSM: e il margine viene abbattuto fino ai 40”. 14.45 50 chilometri al traguardo, strappo della Movistar! Un minuto tondo tondo di vantaggio. 14.42 Rimane sempre attorno al minuto e mezzo il margine tra gruppo e fuggitivi. C’è la Movistar a tirare. 14.39 Da quanto un italiano non vince la Milano-Torino? Dobbiamo tornare indietro al 2015, all’edizione vinta da Diego Rosa su Rafal Majka e Fabio Aru, quando era un percorso assai più movimentato. 14.36 Dopo una decisa accelerata, il gruppo ha deciso di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Media velocissima quest’oggi, siamo a 47,6 km/h dopo tre ore di corsa. 14.48 Le squadre dei velocisti fanno sul serio! Un uomo della Arkea-Samsic, uno della Jayco-AlUla, poco dietro l’intera DSM: e il margine viene abbattuto fino ai 40”. 14.45 50al, strappo della Movistar! Un minuto tondo tondo di vantaggio. 14.42 Rimaneattorno al minuto e mezzo il margine trae fuggitivi. C’è la Movistar a tirare. 14.39 Da quanto un italiano non vince la? Dobbiamo tornare indietro al 2015, all’edizione vinta da Diego Rosa su Rafal Majka e Fabio Aru, quando era un percorso assai più movimentato. 14.36 Dopo una decisa accelerata, ilha deciso di ...

