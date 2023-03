LIVE Milano-Torino 2023 in DIRETTA: 20 km all’arrivo, accelerazione in gruppo (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 RIPRESI I BATTISTRADA! gruppo COMPATTO A 12 KM AL TRAGUARDO! 15.32 15 km al traguardo, la strada ora sta costeggiando il Lago di Avigliana. 15.30 Impeto d’orgoglio da parte dei quattro fuggitivi che, una volta vito il gruppo ormai a pochi metri, hanno accelerato nuovamente per prendere qualche secondo di vantaggio. 15.28 Ormai ci siamo, il gruppo sta per riportarsi sui battistrada, che iniziano a guardarsi e a tentare gli ultimi scatti. 15.26 Continua l’inseguimento del gruppo. Ora in testa DSM, Astana e Movistar. 15.24 20 KM AL TRAGUARDO! 15.22 Si fanno vedere in testa anche le maglie grigie della Q36.5. Tra i possibili candidati al successo c’è anche infatti l’italiano Matteo Moschetti. 15.20 Scende sotto i 20” il vantaggio di Alessio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 RIPRESI I BATTISTRADA!COMPATTO A 12 KM AL TRAGUARDO! 15.32 15 km al traguardo, la strada ora sta costeggiando il Lago di Avigliana. 15.30 Impeto d’orgoglio da parte dei quattro fuggitivi che, una volta vito ilormai a pochi metri, hanno accelerato nuovamente per prendere qualche secondo di vantaggio. 15.28 Ormai ci siamo, ilsta per riportarsi sui battistrada, che iniziano a guardarsi e a tentare gli ultimi scatti. 15.26 Continua l’inseguimento del. Ora in testa DSM, Astana e Movistar. 15.24 20 KM AL TRAGUARDO! 15.22 Si fanno vedere in testa anche le maglie grigie della Q36.5. Tra i possibili candidati al successo c’è anche infatti l’italiano Matteo Moschetti. 15.20 Scende sotto i 20” il vantaggio di Alessio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StreetNews24 : Dopo i successi dei concerti alla Carnegie Hall di New York, l’invito a esibirsi alla Cadogan Hall di Londra (prest… - SanremoAncheNoi : RT @metallus_it: Emarosa: una data live in Italia a maggio! - metallus_it : Emarosa: una data live in Italia a maggio! - simoneferrigo : Lo show mondiale di Eros Ramazzotti amato dal pubblico - RevenewsI : RT @FunweekMag: Poker di concerti al #MediolanumForum per @RamazzottiEros che dedica la prima serata a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.… -