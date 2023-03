LIVE – Messina-Pescara 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 15 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Messina-Pescara, match valido per la trentaduesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C i peloritani ospitano gli abruzzesi in una partita tra la terza e la terzultima. Siciliani che devono scappare dalle zone caldissime della classifica, gli ospiti per rinforzare il piazzamento playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con la DIRETTA scritta in tempo reale. DIRETTA TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali: Messina (4-3-3) Fumagalli; Berto, H.Balde, Ferrara, Celesia; Fiorani, Konate, Kragl; Ragusa, Perez, Balde.Allenatore: Ezio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata di. Nel girone C i peloritani ospitano gli abruzzesi in una partita tra la terza e la terzultima. Siciliani che devono scappare dalle zone caldissime della classifica, gli ospiti per rinforzare il piazzamento playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con lascritta in tempo reale.TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali:(4-3-3) Fumagalli; Berto, H.Balde, Ferrara, Celesia; Fiorani, Konate, Kragl; Ragusa, Perez, Balde.Allenatore: Ezio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nc_stream : ITALY Serie C - Group C 20:30 ACR Messina vs Pescara - Calciodiretta24 : ACR Messina - Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - confartMe : ?????????????????? ?????? ???????????? ?????????????????? ?? ???? ?????????? ???????? ? ?????????? ????:???? ???????? ????:???? Questo il ???????? per il collegamento:… - PassioneMessina : RT @anto_2713: @PassioneMessina Stasera live da Cannata: pidoni, focaccia e Messina, esiste qualcosa di meglio? - anto_2713 : @PassioneMessina Stasera live da Cannata: pidoni, focaccia e Messina, esiste qualcosa di meglio? -