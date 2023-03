LIVE – Giugliano-Avellino 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 15 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Giugliano-Avellino, match valido per la trentaduesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C sono due i punti che separano queste due squadre, cercheranno di vincere per la zona playoff che è poco distante e soprattutto per mettere un definitivo mattoncino salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo derby campano? Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con la DIRETTA scritta in tempo reale. DIRETTA TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Giugliano-Avellino 0-0 12? Fase del match favorevole all’Avellino, che spinge con continuità. 8? Matera non indirizza bene di testa, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata di. Nel girone C sono due i punti che separano queste due squadre, cercheranno di vincere per la zona playoff che è poco distante e soprattutto per mettere un definitivo mattoncino salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo derby campano? Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con lascritta in tempo reale.TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 12? Fase del match favorevole all’, che spinge con continuità. 8? Matera non indirizza bene di testa, ma ...

