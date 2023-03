LIVE – Civitanova-Halkbank Ankara 0-0 26-27 | ritorno quarti Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Latestualedi Cucine Lube, gara dideidi finale della Cev2022/di. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini scendono sul campo di casa per tentare la rimonta: devono vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set se vogliono tenere vivo il sogno in Europa. Alla formazione turca invece basterà aggiudicarsi due set per passare il turno. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 marzo all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...