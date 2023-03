Lite tra Mourinho e Serra, il quarto uomo: 'Atteggiamento sbagliato, chiedo scusa'. Ma la squalifica resta (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Lite a bordo campo di Cremonese - Roma continua a far discutere. Dopo la squalifica per due giornate al tecnico portoghese Josè Mourinho e la ricomparsa sui social , a distanza di 13 anni, del suo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laa bordo campo di Cremonese - Roma continua a far discutere. Dopo laper due giornate al tecnico portoghese Josèe la ricomparsa sui social , a distanza di 13 anni, del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lite tra imprenditrice e Purgatori. “Mia? Lasciamo lavorare ‘sta Meloni”. “Chiacchiere, lei quanto paga una lavorat… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Lite tra Ronaldo e l'arbitro, la rabbia è incontenibile: CR7 prima tenta di colpirlo con la palla, poi lo manda a quel paese… - caricovariabile : Oggi ho visto una lite tra madri fuori da scuola. Che paura. - Nietzcheschi : @BINsonoio @MatthijsPog Sì, ma qui non è una lite tra tifoserie, ma è dovuto intervenire l'ordine pubblico perché s… - memamarchegiani : RT @LaBisbetica1: Tutti qui a preoccuparsi per la lite tra Wax e Piccolo. E poi c’è chi ancora non ha superato questo: #amici22 https://t.… -