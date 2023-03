Lite Mourinho-Serra, il legale dell’arbitro: «Atteggiamento imperfetto» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il quarto uomo della discordia, Marco Serra, ha parlato alla procura della FIGC riguardo alla Lite con Mourinho Marco Serra, fischietto della sezione di Torino, è stato ascoltato oggi dalla procura della FIGC dopo i fatti di Cremonese-Roma, e del suo litigio con Mourinho. Di seguito le parole del suo avvocato Gabriele Bordoni. LE PAROLE – «Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di fronte a un Atteggiamento imperfetto. Serra ha detto di aver capito che il suo Atteggiamento, tecnicamente ineccepibile, poteva essere frainteso e può aver fatto indispettire Mourinho. E’ stato chiesto, per ragioni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il quarto uomo della discordia, Marco, ha parlato alla procura della FIGC riguardo allaconMarco, fischietto della sezione di Torino, è stato ascoltato oggi dalla procura della FIGC dopo i fatti di Cremonese-Roma, e del suo litigio con. Di seguito le parole del suo avvocato Gabriele Bordoni. LE PAROLE – «Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di fronte a unha detto di aver capito che il suo, tecnicamente ineccepibile, poteva essere frainteso e può aver fatto indispettire. E’ stato chiesto, per ragioni ...

