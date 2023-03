Lite con Mourinho, arbitro Serra ammette: “Mio atteggiamento imperfetto, chiedo scusa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’arbitro Marco Serra di Torino è stato ascoltato questo pomeriggio dalla Procura Figc in seguito alla Lite con l’allenatore della Roma José Mourinho nella partita contro la Cremonese in cui svolgeva il ruolo di quarto uomo. Il fischietto torinese è stato ascoltato e in seguito a questo interrogatorio gli verrà comunicato se si procederà con il deferimento o meno. L’avvocato del direttore di gara, Gabriele Bordoni, ha rivelato che il suo assistito ha ammesso un comportamento imperfetto nel suo atteggiamento e di chiedere scusa se questo ha portato a fraintendimenti con lo Special One. Queste le sue parole: “Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Marcodi Torino è stato ascoltato questo pomeriggio dalla Procura Figc in seguito allacon l’allenatore della Roma Josénella partita contro la Cremonese in cui svolgeva il ruolo di quarto uomo. Il fischietto torinese è stato ascoltato e in seguito a questo interrogatorio gli verrà comunicato se si procederà con il deferimento o meno. L’avvocato del direttore di gara, Gabriele Bordoni, ha rivelato che il suo assistito ha ammesso un comportamentonel suoe di chiederese questo ha portato a fraintendimenti con lo Special One. Queste le sue parole: “Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l’esasperazione da parte dell’allenatore di ...

