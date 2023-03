L’Inter ha disinnescato il Porto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Coi 5 tiri subiti nel recupero, due finiti sui legni della porta nerazzurra e uno salvato sulla linea da Dumfries,ha rischiato di vanificare la grande partita difensiva giocata per 90 minuti all’Estadio do Dragão. Alla fine, però, l’abilità tra i pali di Onana e una buona dose di fortuna hanno consentito agli uomini di Inzaghi di tenere la propria porta inviolata, quanto bastava per approdare ai quarti di finale di Champions League. Un risultato storico, dato chenon arrivava ai quarti di finale di Champions da ben 12 anni, arrivato alla fine di una partita in cui persino i tifosi davanti alla TV avranno sentito di aver dato tutto. Ilprivo di Otavio (giocatore forse sottovalutato, ma di certo fondamentale per il calcio di Sergio Conceição) ha affrontato la partita con idee chiare e un approccio tattico ben ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MicheleDefina2 : @sportface2016 ??????su canale 5 l'hanno presentato dicendo che era il 'nono allenatore dell'Inter' a portare l'Inter… - Lorenzinh08 : RT @Sanfra1407: Quindi Antonio Conte, che secondo l'Inter Twitter avrebbe vinto lo scudetto 2021/2022 contro il Milan di Pioli, è stato inc… - pino_nostro : RT @Sanfra1407: Quindi Antonio Conte, che secondo l'Inter Twitter avrebbe vinto lo scudetto 2021/2022 contro il Milan di Pioli, è stato inc… - Sanfra1407 : Quindi Antonio Conte, che secondo l'Inter Twitter avrebbe vinto lo scudetto 2021/2022 contro il Milan di Pioli, è s… -

MILANO " Ci pensa Romelu Lukaku a regalare la vittoria all', un successo fondamentale per il passaggio del turno:'1 - ...Ci pensa Romelu Lukaku a regalare la vittoria all', un successo fondamentale per il passaggio del turno:'1 - .........gol non li aveva segnati in tre anni con la maglia dell', ... freddo dagli undici metri per indirizzare'andata degli ottavi in ... Così Buchanan, il più attivo dei suoi, vienee Lang è ...