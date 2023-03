L'Inter è ai quarti di Champions 12 anni dopo | uno solo è ancora in nerazzurro | che fine hanno fatto gli altri?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Abbiamo dato tutto. Siamo dove meritiamo. I Quarti di Finale sono nostri. #ForzaInter - Inter : RT se la tua squadra è ai quarti di finale di #UCL ????? #ForzaInter #PortoInter - SerieA : L’@Inter vola ai quarti di @ChampionsLeague! ???? - grafuio : RT @raffaelecaru: ANDRE ONANA! IL PORTIERE DELL'INTER! QUELLO CHE DOVEVA FARE LE PAPERE! QUELLO CHE ERA INFERIORE AD HANDANOVIC! QUELLO CH… - cmdotcom : L'#Inter è ai quarti di #Champions 12 anni dopo: un solo è ancora in nerazzurro, che fine hanno fatto gli altri? -

Prima passiamo il turno contro il Friburgo e poi vediamo il sorteggio dei, mentre in campionato domenica c'è l'e a seguire la sosta. Vogliamo riempire il calendario, però, visto che le ...Estratto da www.liberoquotidiano.it GIUSEPPE MAROTTA L'non fa in tempo a godersi l'accesso aidi finale di Champions League dopo 12 anni che di fatto arriva una doccia gelata. […] Se le voci di un cambio in panchina si sono fermate ...arriviamo ai, poi c'è Juventus -e quindi un po' di riposo. Dal 2 aprile ai primi di giugno ci sono molte gare. Andare avanti in Europa League serve a fare partite: ci piace giocare e ci ...

Bayern, Benfica, Chelsea, City e le milanesi ai quarti. Le qualificate aspettando il Napoli La Gazzetta dello Sport

Inzaghi è al settimo cielo, meno lo ‘Special One’ che appare furibondo E’ bastata la rete siglata nel match d’andata al ‘Meazza’ da Romelu Lukaku per consentire all’Inter di strappare il pass per i ...L'ex difensore Giuseppe Bergomi, in collegamento da Oporto con Sky Sport, ha parlato dopo lo 0-0 dell'Inter in terra portoghese che vale il… Leggi ...