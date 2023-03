L’inquinamento atmosferico mette in crisi i moscerini della frutta (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Secondo uno studio del Max Planck Institute, L’inquinamento atmosferico rende più difficile l’accoppiamento dei moscerini della frutta – uno degli organismi più utilizzati nella ricerca biologica e in particolare genetica – perché le femmine non riescono a riconoscere l’odore del maschio, in base al quale selezionano i compagni per la riproduzione. L’inquinamento da ozono può interrompere la capacità dei maschi di emettere il loro odore caratteristico e rappresenta quindi una minaccia per il successo della riproduzione e l’anticamera di di un declino della popolazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Secondo uno studio del Max Planck Institute,rende più difficile l’accoppiamento dei– uno degli organismi più utilizzati nella ricerca biologica e in particolare genetica – perché le femmine non riescono a riconoscere l’odore del maschio, in base al quale selezionano i compagni per la riproduzione.da ozono può interrompere la capacità dei maschi di ere il loro odore caratteristico e rappresenta quindi una minaccia per il successoriproduzione e l’anticamera di di un declinopopolazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

