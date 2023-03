Lindsay Lohan in attesa del primo figlio, “Prossimamente”: la rivelazione su Instagram (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lindsay Lohan ha rivelato poche ore fa di essere in attesa del suo primo figlio. Lo annuncia pubblicando su Instagram l’immagine di un piccolo body per neonato su cui compare la scritta “Prossimamente”. L’attrice trentaseienne di origini statunitensi, si differenzia nel mondo dello spettacolo per aver intrapreso diversi percorsi artistici che la vedono ricoprire il ruolo di attrice e modella sin da giovanissima per poi avviarsi verso la carriera musicale. In molti ricorderanno la grintosa e sorridente Maggie Peyton, protagonista del film Herbie – Il super Maggiolino, interpretata dall’appena diciannovenne Lindsay Lohan che si è distinta fin da subito per avere grande talento nella recitazione. Oggi la rivediamo nei panni di Sierra ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha rivelato poche ore fa di essere indel suo. Lo annuncia pubblicando sul’immagine di un piccolo body per neonato su cui compare la scritta “”. L’attrice trentaseienne di origini statunitensi, si differenzia nel mondo dello spettacolo per aver intrapreso diversi percorsi artistici che la vedono ricoprire il ruolo di attrice e modella sin da giovanissima per poi avviarsi verso la carriera musicale. In molti ricorderanno la grintosa e sorridente Maggie Peyton, protagonista del film Herbie – Il super Maggiolino, interpretata dall’appena diciannovenneche si è distinta fin da subito per avere grande talento nella recitazione. Oggi la rivediamo nei panni di Sierra ...

