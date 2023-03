Lindsay Lohan è incinta: in arrivo il primo figlio col marito Bader Shammas (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia della gravidanza sui tabloid americani circolava da giorni ma ora è stata la stessa attrice a confermarla: «Siamo super emozionati, non vediamo l’ora di scoprire questo nuovo capitolo della nostra vita» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia della gravidanza sui tabloid americani circolava da giorni ma ora è stata la stessa attrice a confermarla: «Siamo super emozionati, non vediamo l’ora di scoprire questo nuovo capitolo della nostra vita»

