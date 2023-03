Limiti di velocità - Salvini pensa di alzare i 130 in autostrada

(Di mercoledì 15 marzo 2023) C'era una volta il ministro Pietro Lunardi, imperante il governo Berlusconi. Primi anni del nuovo millennio, l'economia tira, l'Italia va di fretta, il titolare del dicastero delle Infrastrutture, amante delle grandi opere e inauguratore seriale di cantieri, ritiene che viaggiare a 130 all'ora insia troppo poco. Chiede e ottiene che la soglia sia portata a 150. Sulla carta, però, ché un ventennio dopo il provvedimento, teoricamente in vigore, è rimasto lettera morta. Dall'estate del 2003, quella della grande riforma del Codice (patente a punti, luci accese di giorno, giubbino riflettente, soprattutto introduzione della patente a punti), i gestori delle autostrade hanno la facoltà d'innil limite a 150 km/h qualora sussistano precise condizioni: tre corsie per senso di marcia, intensità del traffico adeguata, condizioni meteo ottimali ...

