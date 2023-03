Libreria diffusa ScottoJonno | Manfredi e de Giovanni sostengono Iannuzzi e Guida

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Un grande intervento, un grande esempio di partnership pubblico-privato, con un imprenditore illuminato, in un sito quale la Galleria Principe di Napoli che per noi è strategico per il futuro. Quindi continua la trasformazione della città mettendo insieme iniziativa privata, alto valore culturale e portando avanti il progetto di usare la cultura e il libro come grande fattore di emancipazione culturale democratica e educativa della nostra città che ha bisogno di cultura, educazione e qualità”. Gaetano, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della Caffè, ha così giudicato il lavoro portato avanti da Tesoreria srl di Luca, che si è aggiudicata l’assegnazione, in concessione d’uso non residenziale, dei locali della nota Tesoreria Comunale ...