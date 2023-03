Lezione del Giappone: deputato assenteista cacciato dal Parlamento (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Sei un deputato e non ti presenti mai in Aula? In Giappone non ti pagano lo stipendio a prescindere e soprattutto ti espellono dal Parlamento. E’ quanto accaduto al controverso youtuber Yoshikazu Higashitani, celebre sulla piattaforma dedicata ai video con il soprannome GaaSyy: cacciato dal Parlamento nipponico per assenteismo. Giappone, deputato cacciato dal Parlamento: “Non si è mai presentato in Aula” Higashitani, stando a quanto riferito dai media Giapponesi, in Parlamento non ci aveva mai messo piedi. In pratica non avrebbe mai lasciato la sua casa negli Emirati Arabi Uniti, dove si era trasferito, senza dunque presentarsi mai alle sedute della Camera di Tokyo. Come mai? Puro e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Sei une non ti presenti mai in Aula? Innon ti pagano lo stipendio a prescindere e soprattutto ti espellono dal. E’ quanto accaduto al controverso youtuber Yoshikazu Higashitani, celebre sulla piattaforma dedicata ai video con il soprannome GaaSyy:dalnipponico per assenteismo.dal: “Non si è mai presentato in Aula” Higashitani, stando a quanto riferito dai mediasi, innon ci aveva mai messo piedi. In pratica non avrebbe mai lasciato la sua casa negli Emirati Arabi Uniti, dove si era trasferito, senza dunque presentarsi mai alle sedute della Camera di Tokyo. Come mai? Puro e ...

