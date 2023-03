L’ex Magistrato Palamara in città per il libro di Barbano “L’inganno”: focus sull’antimafia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 17 marzo, alle ore 18, presso Villa Amendola, ad Avellino, l’associazione Metapolitica Primavera Meridionale presenterà il libro di Alessandro Barbano “L’inganno. Antimafia usi e soprusi dei professionisti del bene”. Al dibattito moderato da Edoardo Sirignano, oltre ai promotori dell’associazione Sabino Morano e Sergio Barile, prenderanno parte l’On. Gianfranco Rotondi il giornalista Lorenzo Calò, il manager pubblico nonché amministratore giudiziario Giovanni Mottura ed il già presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara. Una grande occasione di dibattito e confronto su un delicatissimo ed importantissimo tema, organizzata ad Avellino dall’associazione fondata da Sabino Morano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 17 marzo, alle ore 18, presso Villa Amendola, ad Avellino, l’associazione Metapolitica Primavera Meridionale presenterà ildi Alessandro. Antimafia usi e soprusi dei professionisti del bene”. Al dibattito moderato da Edoardo Sirignano, oltre ai promotori dell’associazione Sabino Morano e Sergio Barile, prenderanno parte l’On. Gianfranco Rotondi il giornalista Lorenzo Calò, il manager pubblico nonché amministratore giudiziario Giovanni Mottura ed il già presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati Luca. Una grande occasione di dibattito e confronto su un delicatissimo ed importantissimo tema, organizzata ad Avellino dall’associazione fondata da Sabino Morano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - SacriCuoriGM : @IlBeneVincera C'è qualcosa di grosso... invito a seguire l'ex magistrato @CarloPalermo21 - SacriCuoriGM : @madforfree Qui sta succedendo qualcosa di grosso... troppa omertà, troppo silenzio... che abbia ragione l'ex magistrato @CarloPalermo21 ? - paolabottelli : Leggo della morte in carcere del terrorista nero #Concutelli e abbraccio forte @EugenioOccorsio, ex collega al Sole… - Tg3web : Tre omicidi in una settimana a Roma. Per l’ex magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, esperto di criminalità r… -

È morto il terrorista 'nero' Pierluigi Concutelli AGI - È morto all'età di 79 anni Pierluigi Concutelli , ex terrorista 'nero' e leader dell'organizzazione di estrema ...per l'omicidio ... nel quartiere Africano di Roma, mentre il magistrato sta per ... Migranti, Adriano Sansa: "Le nuove norme zoppicano circa umanità e giustizia" 'Contro gli scafisti c'erano già dure pene. L'aumento dei flussi legali, di per sé positivo, è però presentato in termini generici. E di corridoi umanitari non se ne parla proprio'. L'ex magistrato e sindaco di Genova Adriano Sansa analizza le norme contenute nel decreto legge varato dal Governo Meloni riunitosi a Cutro, in Calabria , in un commento che Famiglia Cristiana ... Antiriciclaggio, nasce il comitato per promuovere la sede a Palermo: ecco chi ne fa parte ... il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi, l'assessore comunale ... il professore ed ex assessore regionale all'Economia Gaetano ...dell'università di Palermo Costantino Visconti e il magistrato ed ex ... AGI - È morto all'età di 79 anni Pierluigi Concutelli ,terrorista 'nero' e leader dell'organizzazione di estrema ...per'omicidio ... nel quartiere Africano di Roma, mentre ilsta per ...'Contro gli scafisti c'erano già dure pene.'aumento dei flussi legali, di per sé positivo, è però presentato in termini generici. E di corridoi umanitari non se ne parla proprio'.e sindaco di Genova Adriano Sansa analizza le norme contenute nel decreto legge varato dal Governo Meloni riunitosi a Cutro, in Calabria , in un commento che Famiglia Cristiana ...... il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi,'assessore comunale ... il professore edassessore regionale all'Economia Gaetano ...dell'università di Palermo Costantino Visconti e iled... Truffa al concorso per magistrati: il candidato “trucca” la prova. Ma ... Il Dubbio