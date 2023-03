L’esercitazione di Russia, Cina e Iran nel golfo di Oman e il nuovo reclutamento di Mosca: 400 mila militari per la guerra in Ucraina (Di mercoledì 15 marzo 2023) A partire dal primo aprile la Russia inizierà un nuovo reclutamento di militari a contratto. Il ministero della Difesa ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone che dovranno firmare. I media regionali russi hanno scritto che un totale di 400 mila militari a contratto dovranno aggiungersi all’esercito, secondo i piani del ministero della Difesa della Federazione. Intanto le forze armate di Cina, Iran, Russia e di altri Paesi terranno, da oggi, 15 marzo, fino al 19 marzo un ciclo di esercitazioni congiunte navali, denominate “Security Bond – 2023”, nel golfo di Oman. Si tratta, ha riferito una nota del ministero della Difesa di Pechino, di operazioni sviluppate sui cicli già ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) A partire dal primo aprile lainizierà undia contratto. Il ministero della Difesa ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone che dovranno firmare. I media regionali russi hanno scritto che un totale di 400a contratto dovranno aggiungersi all’esercito, secondo i piani del ministero della Difesa della Federazione. Intanto le forze armate die di altri Paesi terranno, da oggi, 15 marzo, fino al 19 marzo un ciclo di esercitazioni congiunte navali, denominate “Security Bond – 2023”, neldi. Si tratta, ha riferito una nota del ministero della Difesa di Pechino, di operazioni sviluppate sui cicli già ...

