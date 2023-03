Leonor di Spagna pronta per l' addestramento militare

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il governo spagnolo ha approvato il decreto che dà il via libera alla preparazionedella futura regina. La primogenita di re Felipe VI e di Letizia Ortiz trascorrerà i prossimi tre anni in tre diverse Accademie militari e ne uscirà con il grado di Tenente, come fece suo padre alla stessa età