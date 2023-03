Leonardo firma con Uk e Giappone per elettronica del Gcap (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leonardo ed elettronica per l'Italia, Leonardo Uk per il Regno Unito e Mitsubishi Electric in rappresentanza del Giappone, hanno firmato al salone Dsei Japan l'accordo per una collaborazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023)edper l'Italia,Uk per il Regno Unito e Mitsubishi Electric in rappresentanza del, hannoto al salone Dsei Japan l'accordo per una collaborazione ...

