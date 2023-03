Leonardo Da Vinci, la mamma del genio del Rinascimento era una schiava: trovato l’atto di liberazione a Firenze (Di mercoledì 15 marzo 2023) Caterina, la madre di Leonardo Da Vinci, era una schiava. Ad attestarlo è un documento originale, ritrovato da Carlo Vecce, professore dell’Università di Napoli e studioso della civiltà del Rinascimento, nell’Archivio di Stato di Firenze: si tratta dell’atto di liberazione di Caterina, una giovane originaria del Caucaso, arrivata come schiava a Firenze e liberata dal notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo, il 2 novembre 1452. Sul documento si legge: ‘Filia Jacobi eius schlava sue serva de partibus Circassie‘ (figlia di Giacobbe, sua schiava, dalle parti della Circassia). La possibilità che la mamma del genio fiorentino fosse una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Caterina, la madre diDa, era una. Ad attestarlo è un documento originale, rida Carlo Vecce, professore dell’Università di Napoli e studioso della civiltà del, nell’Archivio di Stato di: si tratta deldidi Caterina, una giovane originaria del Caucaso, arrivata comee liberata dal notaio Piero da, padre di, il 2 novembre 1452. Sul documento si legge: ‘Filia Jacobi eius schlava sue serva de partibus Circassie‘ (figlia di Giacobbe, sua, dalle parti della Circassia). La possibilità che ladelfiorentino fosse una ...

