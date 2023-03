Leghe Europee contro la Fifa per l’allargamento del Mondiale a 48 squadre (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’European League, organizzazione calcistica che cura gli interessi della Leghe nazionali professionistiche Europee, ha comunicato la propria contrarietà all’allargamento del Mondiale di calcio a 48 squadre. Questa la nota di protesta diretta alla Fifa: “Le Leghe Europee sono preoccupate per gli annunci fatti ieri dal Consiglio della Fifa in merito al nuovo calendario delle partite internazionali, all’ampliamento della nuova Coppa del mondo per club Fifa, all’allargamento in termini di numero di partite della prossima Coppa del mondo 2026 e infine alla presentazione di una nuova competizione annuale per club, di cui le Leghe erano completamente all’oscuro. Tutte queste decisioni sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’European League, organizzazione calcistica che cura gli interessi dellanazionali professionistiche, ha comunicato la propria contrarietà aldeldi calcio a 48. Questa la nota di protesta diretta alla: “Lesono preoccupate per gli annunci fatti ieri dal Consiglio dellain merito al nuovo calendario delle partite internazionali, all’ampliamento della nuova Coppa del mondo per club, alin termini di numero di partite della prossima Coppa del mondo 2026 e infine alla presentazione di una nuova competizione annuale per club, di cui leerano completamente all’oscuro. Tutte queste decisioni sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Leghe Europee contro la #Fifa per l’allargamento del #Mondiale a 48 squadre - BBilanShit : RT @Sms_Ita: Il massimo campionato spagnolo (@LaLiga) non farà più parte dell’associazione delle leghe europee. Il presidente Tebas ha gi… - Sms_Ita : Il massimo campionato spagnolo (@LaLiga) non farà più parte dell’associazione delle leghe europee. Il presidente… - tanadelproclub : ?? Questa è il #WorldRanking di @OfficialVPG aggiornato (mancano però ancora delle leghe europee e domestiche) ?? Si… - sportli26181512 : Mané è 'Mr. Fuorigioco'. In Serie A comanda Dessers: Mané è 'Mr. Fuorigioco'. In Serie A comanda Dessers La top 10… -