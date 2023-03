Leeds | ritrovati importanti resti archeologici

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella città di, nel centro della Gran Bretagna nei pressi di Bradford sono statiumani risalenti a 1600 anni fa e questa scoperta rappresenta un importante pezzo del puzzle nel determinare la fine dell’Impero Romano e l’insediamento dei popoli anglosassoni. Secondo la BBC si tratterebbe del primo cimitero anglosassone nel West Yorkshire con gli scheletri di 60 individui appartenenti a uomini, donne e bambine. Uno in particolare appartiene ad una donna che potrebbe essere di ranghi più alti nella società poichè si trova sepolta in una bara di piombo, materiale usato soprattutto dalle persone più ricche. All’interno del sito archeologico sono stati trovati anche oggetti personali come coltelli e ceramiche e questi ritrovamenti serviranno per poter comprendere come è avvenuta la transizione dall’Impero ...