Lecco-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Feralpisalò, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Scontro al vertice tra due squadre candidate alla promozione diretta in Serie B. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due gare, vogliono tornare al successo contro la capolista del girone A. La squadra ospite, dal suo canto, è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque ed ha intenzione di proseguire su questa strada per mantenere la vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. Scontro al vertice tra due squadre candidate alla promozioneinB. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due gare, vogliono tornare al successo contro la capolista del girone A. La squadra ospite, dal suo canto, è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque ed ha intenzione di proseguire su questa strada per mantenere la vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Lecco-Feralpisalo` (mercoledì 15 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - FOIANESI74 : #legapro #seriec #feralpisalo in testa, 2 punti di vantaggio #prosesto #lecco e #pordenone si annullano #triestina… - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 Vice… - JuanPTeixeira : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 Vice… - JuanPTeixeira93 : Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 V… -

Calcio in tv oggi: programma del 15 marzo 2023 - Calciomagazine ...ELEVEN SPORTS Pro Patria - Novara (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pro Vercelli - Juventus Next Gen (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Mantova - Arzignano (Serie C) - ELEVEN SPORTS Lecco - Feralpisalò (... Le partite di oggi, mercoledì 15 marzo 2023 - Calciomagazine ...Madrid - Liverpool LEGA PRO 14.30 Latina - Potenza Messina - Pescara Picerno - Audace Cerignola Renate - Triestina Turris - Gelbison Viterbese - Taranto 18.00 Giugliano - Avellino Lecco - FeralpiSalò ... La Pro Patria al derby col Novara per perdere le redini della stagione DIRETTAVN LA CLASSIFICA FeralpiSalò 57 - ; Pro Sesto 55 - Pordenone e Lecco 52 - Vicenza 50 - Renate 45 - Padova, Novara e PRO PATRIA 43 - Virtus Verona 42 - ; Arzignano 42 - Juventus NG e Trento ... ...ELEVEN SPORTS Pro Patria - Novara (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pro Vercelli - Juventus Next Gen (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Mantova - Arzignano (Serie C) - ELEVEN SPORTS(......Madrid - Liverpool LEGA PRO 14.30 Latina - Potenza Messina - Pescara Picerno - Audace Cerignola Renate - Triestina Turris - Gelbison Viterbese - Taranto 18.00 Giugliano - Avellino...DIRETTAVN LA CLASSIFICA57 - ; Pro Sesto 55 - Pordenone e52 - Vicenza 50 - Renate 45 - Padova, Novara e PRO PATRIA 43 - Virtus Verona 42 - ; Arzignano 42 - Juventus NG e Trento ... Serie C | Lecco-FeralpiSalò: arbitra Francesco Carrione LCN Sport