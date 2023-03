Lecce, neonata nasce in astinenza da cocaina: medici allarmati dal pianto inconsolabile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il padre era all'oscuro di tutto. Immediato il trasferimento nell'Unità di terapia intensiva dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove è ancora in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il padre era all'oscuro di tutto. Immediato il trasferimento nell'Unità di terapia intensiva dell'ospedale "Vito Fazzi" didove è ancora in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Lecce, neonata in crisi di astinenza da cocaina: la piccola in terapia intensiva - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Scoperta choc a Galatina, neonata già in astinenza da cocaina - marisavillani : RT @repubblica: Lecce, neonata in crisi di astinenza da cocaina: la piccola in terapia intensiva. Genitori interrogati [di Francesco Oliva]… - marisavillani : RT @Corriere: Scoperta choc a Lecce, la neonata già in crisi di astinenza da cocaina - flaviotiravento : RT @Corriere: Scoperta choc a Lecce, la neonata già in crisi di astinenza da cocaina -