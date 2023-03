Lecce | nascondeva il cadavere del padre morto da 15 mesi forse per riscuotere la pensione | nei guai 56enne

(Di mercoledì 15 marzo 2023), ritrovatoa Corigliano d’Otranto:il corpo delda 15probabilmente per continuare ala. Adesso l’uomo è finito nei, indagato per occultamento di. Il fatto è avvenuto nella provincia salentina dove, questa mattina, è stato trovato il corpo di Antonio Caracciolo, di 84 anni, ... TAG24.

Lecce, nascondeva il cadavere del padre morto da 15 mesi forse ... Tag24

(La Gazzetta del Mezzogiorno) Nasconde il padre morto per 10 mesi e continua a riscuotere la pensione E’ successo a Corigliano D’Otranto, in provincia di Lecce. I carabinieri che hanno fatto la ...in casa sua a Corigliano d'Otranto (Lecce). (leggo.it) Le Forze dell'Ordine hanno subito chiamato a colloquio il figlio dell'anziano, un uomo di 60 anni, con il sospetto a carico di aver nascosto il ...