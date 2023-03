Lecce, Mencucci: «Maleh? Spero resti? Baschirotto in futuro in una grande piazza» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole dell’amministrato delegato del Lecce, Sandro Mencucci, in vista della sfida contro la Fiorentina, di cui era stato AD Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce ed ex della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sfida di domenica pomeriggio tra le due squadre. Di seguito le sue parole. SFIDA DI DOMENICA -«Torno a Firenze da avversario per la prima volta, entrerò in campo per riprovare le sensazioni che dà il Franchi e per effettuare i miei riti scaramantici. Questa Fiorentina è forte e non sarà facile giocarci contro». Lecce – «Corvino è stato fantastico, ha costruito una grande rosa con un budget limitato». Maleh – «É un bravo ragazzo e un gran lavoratore, Spero possa rimanere a fine stagione. Ovviamente è tutto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole dell’amministrato delegato del, Sandro, in vista della sfida contro la Fiorentina, di cui era stato AD Sandro, amministratore delegato deled ex della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della sfida di domenica pomeriggio tra le due squadre. Di seguito le sue parole. SFIDA DI DOMENICA -«Torno a Firenze da avversario per la prima volta, entrerò in campo per riprovare le sensazioni che dà il Franchi e per effettuare i miei riti scaramantici. Questa Fiorentina è forte e non sarà facile giocarci contro».– «Corvino è stato fantastico, ha costruito unarosa con un budget limitato».– «É un bravo ragazzo e un gran lavoratore,possa rimanere a fine stagione. Ovviamente è tutto ...

