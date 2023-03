Lecce, Mencucci: 'Baroni come Mihajlovic. Baschirotto alla Fiorentina? Perché no!' (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'AD del Lecce, nonché ex dirigente della Fiorentina, Sandro Mencucci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'AD del, nonché ex dirigente della, Sandroè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lecce, Mencucci: 'Baroni come Mihajlovic. Baschirotto alla Fiorentina? Perché no!': L'AD del Lecce, nonché ex dirig… - violanews : L'ex #Fiorentina ha parlato del suo #Lecce e delle emozioni che proverà al ritorno al #Franchi ??@ilPentasport - LecceSette : “Giornalisti in erba” intervistano il presidente del Lecce, Sticchi Damiani e l'amministratore delegato Mencucci -