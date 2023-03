Lecce, il primo vagito insospettisce i medici: neonata era già in astinenza da cocaina (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un primo vagito diverso da quello di tutti gli altri bambini ha insospettito subito i medici: era un pianto inconsolabile che non accennava a diminuire. La neonata era già in crisi di astinenza da cocaina. La scoperta, purtroppo non isolata, all’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il padre era all’oscuro di tutto. La neonata ha mostrato immediatamente segni di quella che i medici hanno subito sospettato fosse una crisi legata a sostanze stupefacenti. Piangeva a dirotto e nulla sembrava potesse fermare la disperazione della piccolina. Per questa ragione, su mamma e figlia sono stati subito effettuati accertamenti per cercare conferme al terribile sospetto che si è subito ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Undiverso da quello di tutti gli altri bambini ha insospettito subito i: era un pianto inconsolabile che non accennava a diminuire. Laera già in crisi dida. La scoperta, purtroppo non isolata, all’ospedale di Galatina, in provincia di. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il padre era all’oscuro di tutto. Laha mostrato immediatamente segni di quella che ihanno subito sospettato fosse una crisi legata a sostanze stupefacenti. Piangeva a dirotto e nulla sembrava potesse fermare la disperazione della piccolina. Per questa ragione, su mamma e figlia sono stati subito effettuati accertamenti per cercare conferme al terribile sospetto che si è subito ...

