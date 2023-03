Lecce | il futuro di Baschirotto è altrove | l’annuncio del dirigente

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsta vivendo un campionato molto sopra le aspettative, ma ildi una delle sue stelle,, sembra lontano dalla Puglia. In pochi mesi, si è affermato come uno dei difensori più apprezzati della Serie A, sebbene non sia certo tra i nomi più quotati del campionato italiano. Ma Federicoè una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ??#Baschirotto piace alla #SerieA: un dirigente del #Lecce parla del futuro del difensore. - EuropaCalcio : #Lecce , #Hjulmand sul suo futuro: “Non leggo i giornali” #europacalcio - TMWSampdoria : Lecce, il punto di Corvino sul futuro di Falcone e Askildsen dalla Sampdoria - CalcioNews24 : ???#Falcone e il futuro ?? - infoitsport : Lecce, Hjulmand sul suo futuro: “Non leggo i giornali” -

...di Aslha aperto le sue porte alla città con laboratori di arte, musica e danza e con testimonianze di pazienti, familiari e operatori . L'evento è stato occasione per rilanciare ildel ......per il Settore Studio - Ricerca - Formazione del Dipartimento di Salute Mentale della Asl. ... inclusione evitare i drop out formazione efficace per unindipendente e/o raggiungere il ...... il Patria Palace Hotel, cinque stelle all'interno di un palazzo storico nel cuore barocco di;... Guardando alnei progetti del Gruppo c'è l'idea di procedere secondo alcune direttrici: ...

Lecce, l'AD Mencucci: "Baschirotto in futuro lo vedo in una grande ... Sportitalia

Il Lecce è atteso domenica 19 marzo dalla sfida con la Fiorentina ... nonchè ex a.d. della Viola si è espresso ai microfoni di "Radio Bruno" sulla gara e sul futuro di alcuni giocatori della rosa di ...L'ad del Lecce Sandro Mancucci ha parlato del futuro di Maleh e Baschirotto. "Maleh è un bravo ragazzo e un gran lavoratore, spero possa rimanere a fine stagione. Ovviamente è tutto legato alla nostra ...