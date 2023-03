Lecce, Hjulmand: «La convocazione? Sono felicissimo» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il capitano del Lecce, Morten Hjulmand, ha parlato della convocazione arrivata da parte della nazionale della Danimarca Morten Hjulmand, centrocampista e capitano del Lecce, ha commentato in conferenza stampa la convocazione arrivata da parte della Danimarca. Di seguito le sue parole. «Ieri il ct mi ha chiamato dicendomi che Sono tra i convocati: Sono felicissimo. Come sto fisicamente? Mi sento meglio rispetto a prima, assolutamente. Non è facile essere capitano, ma per me è un onore: Lecce è una casa per me, Sono orgoglioso. Da capitano ho il dovere di parlare con l’arbitro: non bisogna perdere la testa nei momenti concitati» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il capitano del, Morten, ha parlato dellaarrivata da parte della nazionale della Danimarca Morten, centrocampista e capitano del, ha commentato in conferenza stampa laarrivata da parte della Danimarca. Di seguito le sue parole. «Ieri il ct mi ha chiamato dicendomi chetra i convocati:. Come sto fisicamente? Mi sento meglio rispetto a prima, assolutamente. Non è facile essere capitano, ma per me è un onore:è una casa per me,orgoglioso. Da capitano ho il dovere di parlare con l’arbitro: non bisogna perdere la testa nei momenti concitati» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dunque si comincia: a dire le cose come stanno. Ricordate #MacAllister? Contrordine: arriva #Hjulmand (Lecce, ingag… - CalcioNews24 : Lecce, Hjulmand: «La convocazione? Sono felicissimo» - SalentoSport : #LECCE – #Hjulmand, parola di capitano: “Nessuna preoccupazione per le sconfitte, avanti per la nostra strada”… - DurjaszB : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Lecce, le ultime sulle condizioni di #Umtiti e #Hjulmand - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Lecce, le ultime sulle condizioni di #Umtiti e #Hjulmand -